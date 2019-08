Johnson sai Merkelilt innustust ja tahab Brexiti lepet

Macron ärgitas pidama järgmise 30 päeva jooksul kõnelusi, et EL ja ÜK leiaksid mõlemale vastuvõetava Brexiti viisi, kuid rõhutas siiski, et uus lahendus ei tohi senise leppe aluspõhimõtetest kaugele triivida ning et Iiri-Põhja-Iiri piiri kaitsemeede on asendamatu.

«Tahan öelda sulaselgelt... Mina tahan lepet,» teatas Johnson. «Arvan, et suudame sõlmida leppe, ja ka hea leppe.»

Peaminister lisas, et piirikontrolli vältimiseks Iirimaa ja Põhja-Iirimaa piiril on tehnilised lahendused olemas.

«Tehnilised lahendused on kohe võtta ning neid on arutatud pikalt-laialt,» ütles peaminister. Lahendustena nimetas ta usaldusväärse kaupleja programme ning elektroonilist eelkontrolli.

Macron rõhutas, et Brexiti leppe kaitsemeede on «asendamatu». Ta nentis, et leppe üksikasju võib ümber teha, kuid ainult olemasoleva leppe raamistikus, sest tagada tuleb Iirimaa stabiilsus ja Euroopa Liidu ühisturu terviklikkus.