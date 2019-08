Chemnitzi pussitaja sai karmi karistuse

Vaid paar päeva tagasi kinnitas Alaa S. intervjuus Saksa ringhäälingule ZDF oma süütust öeldes, et ei puudutanud ei kuriteo ohvrit ega pussitamiseks kasutatud nuga. Mehe advokaat ütles veel tänagi kohtus, et Alaad ei saa kuriteos süüdistada, sest mõrvariistalt ei leitud tema DNAd. Kohus leidis siiski, et mehe süü on tõestatud.