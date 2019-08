Kiievis nõuti vaktsineerimata laste koolilubamist

Ukraina vaktsineerimise osakaal on Euroopa üks väiksemaid ning sel aastal on riigis tuvastatud enam kui 57 000 leetrite juhtumit. Sel aastal on haigusesse surnud 18 inimest ning nii suurt arvu pole Ukrainas 1991. aastal iseseisvumise järel nähtud.