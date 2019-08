KOHALIK VAADE. Itaalia annab meistriklassi poliitilises sürrealismis

Itaalia valitsuse oma erakorraliste valimiste nõudmisega kukutanud Liiga esimees ja senine siseminister Matteo Salvini üleeile Roomas ajakirjanike piiramisrõngas. Paremäärmuslikul poliitikul on nüüd käed tööd täis veenmaks inimesi, et ta ei tekitanud riigis kriisi vaid isikliku võimuiha rahuldamiseks.

Üks kõige hullemaid asju, mis poliitikuga juhtuda saab, on see, et tema parimaks kõneks jääb hüvastijätukõne. Just nii läks teisipäeval Itaalia nüüdseks endise peaministri Giuseppe Contega. Ametit maha pannes näitas ta oma hoolikalt läbimõeldud järelehüüdes valitsusele seninägematuid juhiomadusi, säästmata senati ees seistes kedagi.