Brasiiilia president sarjas metsapõlengutega seoses Macroni

Bolsonaro sõnul on Macronil üleolev koloniaalmentaliteet ja sensatsioonihimu ning ta kasutab Brasiilia siseasju endale poliitilise kasu lõikamise eesmärgil.

«Meie maja on leekides. Sõna otseses mõttes. Lõõmab Amazonas, mis toodab 20 protsenti kogu hapnikust. See on rahvusvaheline kriis. G7 liikmed - arutame kahe päeva jooksul seda hädaolukorda,» kirjutas Macron Twitteri vahendusel.