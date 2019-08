Baltimaad, Poola, Rumeenia: totalitarismi süütegusid tuleb uurida

«Tänasel päeval mälestame kõiki neid, kelle surma ja purunenud elu põhjustasid natsistliku ja stalinistliku ideoloogia ajel sooritatud kuriteod. Valu ja ülekohus ei lange kunagi unustusse. Me mäletame,» seisab avalduses.

Ühtlasi kutsuvad ministrid kõigi Euroopa riikide valitsusi üles toetama nii moraalselt kui ka materiaalselt totalitarismi kuritegude ajaloo jätkuvat uurimist. «Ohvrite mälestus sunnib meid toetama ajaloolise õigluse saavutamist, jätkates teadustööd ja suurendades avalikkuse teadlikkust Euroopa maailmajao totalitaarsest pärandist,» on öeldud ühises avalduses.

Allakirjutanud riikidel on kindel soov jätkata tööd partneritega Euroopas ja mujal maailmas selle nimel, et mineviku õudused enam uuesti aset ei saaks leida.

Ühiselt toonitatakse, et tänane Euroopa on turvaline paik kõigile rahvastele, ent ollakse valmis võitlema kindlameelselt igasuguse ülekohtuga. «Usume, et eurooplased ei lepi enam kunagi totalitarismi ega genotsiidiga ükskõik millise rahva vastu,» lisavad ministrid.