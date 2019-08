USA raketikatsetus andis võidurelvastumisele avapaugu

Ekspertide hinnangul tähendab USA raketikatsetus ja Venemaa soov sellele vastata, et võidurelvastumine on saanud avapaugu.

USA kaitseministeerium teatas 19. augustil, et päev varem katsetati maismaal baseeruvat keskmaa tiibraketti.

Rakett lendas üle 500 kilomeetri ja tabas sihtmärki. Ministeerium lisas, et selle katsetuse käigus kogutud andmed ja õpitud õppetunnid aitavad kaitseministeeriumil arendada tulevasi keskmaa võimekusi.

Venemaa asesuursaadik ÜRO juures Dmitri Poljanski ütle sel nädalal, et Ühendriigid on käitunud silmakirjalikult, sest ka nemad on teadlikult juba mõnd aega INF-lepet rikkunud. Suursaadiku sõnul tõestas leppe rikkumist USA pühapäevane raketikatsetus, mille raames testiti tuumavõimekusega raketti. Sellised oli INF-leppega keelatud.