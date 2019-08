Ekspert: tingimuste esitamisel ei hakka Moskva G8-sse naasmist arutama

«Loomulikult see lähenemine ei tööta. G7 on paljuski sümboolne moodustis. Ja on suur küsimus, kes seal keda rohkem vajab. Loomulikult ei oleks Venemaa jaoks osaleda veel ühes foorumis sugugi halb. Kuid teisest küljest ei ole paljud küsimused, millega G7 tegeleb, Venemaata lahendatavad,» ütles ta.

«Tuleb arvestada ja mõista, et G7 liikmelisus ei ole auhind. See ei ole boonus ega preemia. Ja vaadata seda sellisena, seada mingeid tingimusi ei ole minu arvates kuigi tulemuslik. Ma ei arva, et Venemaa juhtkond on valmis sellega kaasa minema. See tähendab, et G7-ga ei ole vaja tööd teha,» ütles ta.