Raport: malaaria hävitamine on võimalik, kuid lähiajal seda ei juhtu

WHO on ühehäälselt haiguse likvideerimise poolt, kuid selle teostamist ümbritsevad küsimused, ütles organisatsiooni malaaria osakonna juht dr Pedro Alonso.

Alonso esitas WHO-le raporti, milles analüüsiti malaaria hävitamise võimalikkust.

Esimest korda üritati malaariat hävitada 1955. aastal, kuid sellest plaanist loobuti enam kui tosin aastat hiljem. Hiljem oli nõus algatust toetama sihtasutus Bill and Melinda Gates Foundation.

Rõuged on maailma ainus hävitatud haigus. Aastal 1988 alustas WHO ning selle partnerid lastehalvatuse hävitamisega ning algselt kavatseti seda teha 2000. aastaks. Hoolimata selleks otstarbeks kulutatud miljarditest dollaritest ja toimivatest vaktsiinidest pole suudetud haigust maailmast kaotada.

«Tõhus vaktsiin on midagi, mida meil hädasti vaja läheks, kui me kavatseme malaaria kunagi kontrolli alla saada, ning meil lihtsalt pole seda,» ütles Liverpooli Troopilise Meditsiini Kooli dekaan Alister Craig.

Lisaks polnud ta kindel, kas malaaria programmid suudaksid koguda miljardite dollarite ulatuses toetust, arvestades, et sellega konkureerivad ka kampaaniad lastehalvatuse, niitussi ja lümfisoonte filariaasi kaotamiseks.

Mida kauem võtab malaaria kaotamise protsess aega, seda rohkem aega on parasiidil areneda, ütles Londoni Hügieeni ja Troopilise Meditsiini Kooli malaaria uurija Sian Clarke. «Parasiidil on suur surve luua ellujäämismehhanism, nii et kui seda teha, tuleb seda teha võrdlemisi kiiresti,» ütles ta.