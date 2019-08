USA demokraatide presidendikandidaadiks pürgijate hulk vähenes taas

Massachusettsi osariigi saadik esindajatekojas Moulton on juba neljas demokraatide kandidaat, kes on nõrga toetuse järel arvamusküsitlustes kandideerimisest loobunud.

«Ma arvan, et see on ilmselgelt nüüd kolme hobuse võidujooks (Joe) Bideni, (Elizabeth) Warreni ja (Bernie) Sandersi vahel ning see on tegelikult debatt selle üle, kui kaugele vasakule erakond kalduma peaks,» ütles Moulton väljaandele The Boston Globe.