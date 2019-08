Kuidas ma Almatõs prostituutidega teed jõin

Almatõ, 9 juuni. Ma olen oma reporteritöö edukalt ära teinud. Saatsin just ära artikli sel päeval toimunud erakorralistest presidendivalimistest ning mõtlesin, et ma olen midagi head ära teeninud. Hotelli lähedal on usbeki restoran, kus ma olen minevikus mõned korrad kolleegidega paar kannu õlut teinud, ent pole kunagi einetanud. Suundusin siis sinna, tellisin samsa (lihapirukas, mida peetakse üldjuhul usbeki köögi pärliks, usbekid ise aga väidavad, et see on tatarlaste roog), lagmani (usbeki-uiguuri nuudliroog, neid on mitukümmend sorti) ja atšitšuki salati (piprane usbeki salat kõikmõeldavatest aedviljadest) ning karahvini saja grammi sellesamusega. Istusin restorani terrassil. Restoran ise oli kindlasti kohalikku kõrgliigasse kuuluv, kui järeldada selle ette pargitud kallite džiipide järgi. Kallilt ja stiilselt riietatud kohalik kasahhi ning usbeki kõrgkiht saalis sisse ja välja. Ühel hetkel hakkas vihma sadama, see jäi aga ruttu üle. Pärast vihma oli õhk värske ja täis puude, lillede ning rohu lõhna, nagu see saab olla vaid idamaades. Taevas oli sünkmust ja selles terendasid erksad hõbedased tähed, nii nagu seda saab näha vaid kauges lõunas.

Pärast einet läksin hotelli ja mõtlesin, et võtan veel ühe hea-une-napsi. Hotell Kasahstanis asub baar teisel korrusel ja selle ees on suur rõdu, kus hommikuti antakse hommikusööki. Sealt lähebki uks baari. Kui ma baari ukse juures olin, siis nägin, et see on tabalukuga suletud. Ukse lähedal istusid laua ümber kolm kasahhitari. «Uks on lukus, kui tahad baari minna, siis pead tänavalt minema,» ütles üks nendest. Ja lisas kohe: «Mida sa sinna ikka lähed, seal on vali muusika ja hästi palju teismelisi. Tule istu parem meiega.» Egas midagi, istusin nende juurde maha. Kõigepealt muidugi seletasin, kes ma olen ja kust ma tulen, ja siis küsisin tüdrukutelt, et mida nemad teevad. «Me teeme massaaži,» ütles kõige jutukam. Alguses mõtlesin, et nad töötavad hotelli spaas, ent tüdrukud ütlesid, et nad töötavad väljakutsel. Natukene aega edasi lisas toosama jutukas, et tegelikult tegelevad nad eskortteenusega. Ja kui ma küsisin: «Kuulge, te olete ju prostituudid?», siis nad noogutasid nõusolevalt.