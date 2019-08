Hiina politsei vabastas Briti konsulaadi töötaja

Anonüümsust palunud Hongkongi politseinik ütles, et Cheng on naasnud linna, kuid muid üksikasju ei täpsustanud.

"Simon on vabastatud. Simon on ohutus kohas," ütles varem sel nädalal ametnikule toetusmeeleavalduse korraldanud Max Chung. "Meil õnnestus just pidada temaga telefonikõne. Cheng on tulevikus nõus vastama kõigile küsimustele, lisas aktivist täpsustamata.