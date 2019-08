Hongkongi märulipolitsei tõkestas protestijate tee

Hongkongi korrakaitsjaid on süüdistatud viimase kuu protestide ajal ülemäärase jõu kasutamises vägivaldsete meeleavaldajate vastu, aga ka rahumeelsete protestijate peksmises.

Protestid said alguse meelepahast Hiinale väljaandmisi võimaldava seaduseelnõu vastu, kuid on laienenud demokraatiat nõudvateks väljaastumisteks.

Viimased vägivaldsemad kokkupõrked protestijate ja politsei vahel leidsid aset poolteist nädalat tagasi, pärast seda on meeleavaldused kulgenud märksa rahumeelsemalt.

Laupäeval olid meeleavaldustele tulnud ka tulisemad protestijad ehk nõndanimetatud "vaprad", kes on näidanud varem üles valmisolekut kasutada jõudu.

Hiina erihalduspiirkonnas Hongkongis kestnud marsside, meeleavalduste ja istumisstreikide raames on tänavatele tulnud miljonid inimesed. See on suurim väljakutse Hiina võimule Hongkongis pärast 1997. aastat, mil Ühendkuningriik piirkonna Hiinale tagastas.