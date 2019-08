G7 tippkohtumine kui proovikivi liidrite ühtsusele

Euroopa Ülemkogu president Donald Tusk ütles, et Prantsuse kuurortlinnas Biarritzis toimuv kolmepäevane tippkohtumine saab olema «raske katsumus vaba maailma ja tema liidrite juhtide ühtsusele ja solidaarsusele». «See võib olla meie poliitilise kogukonna taastamise jaoks viimane hetk,» lisas ta.

Kuigi Tusk ütles, et kaubandusvaidlus USA-ga on Euroopa Liidu soovinimekirjas viimane ning kaubandussõjad võiksid lõppeda, siis lubas ta EL-ilt vastust, kui Trump täidab ähvarduse kehtestada importmaks Prantsuse veinile.

Trump ähvardas seda teha kättemaksuks Prantsusmaa digimaksu eest, mis riik internetifirmadele kehtestada kavatseb.

Kohtumist võõrustav Prantsuse president Emmanuel Macron andis selgelt mõista, et Trump ilmselt ei liitu ühegi kliimamuutust käsitleva ühisavaldusega, mis sest et see tõusis Amazonast laastavate tulekahjude pärast kohtumise päevakorra tippu.

Enne kohtumise algust lükkas ta tagasi ka Trumpi palve lasta Venemaa tagasi G8-sse, kust ta viis aastat tagasi Krimmi hõivamise eest välja heideti. Lisaks üritab Macron hoida koos Euroopa ühtsust Iraani tuumaleppes, kuigi USA on leppele jõuliselt vastu.

Tippkohtumise alguse eel pidasid Macron ja Trumpi ühise lõuna.

Macron ütles telepildis edastatud kõnes, mis ajastati Trumpi saabumisega Prantsusmaale, et G7 kohtumise õhustikus annavad ilmselt tooni «erimeelsused». Ta kasutas seda sõna selles kontekstis korduvalt. Hiljem, kui ta Trumpiga sööma istus, kasutas ta kliimamuutusest rääkides leebemat sõna «lahknevused».

Macron nimetas Trumpi «väga eriliseks külaliseks» ning Trump meenutas hea sõnaga kunagist ühist õhtusööki Eiffeli tornis.

Samas ütles Macron kindlalt, et liidrid võlgnevad maailmale lahendusi.

«Meil on lahknevusi ning vahel tehakse ka karikatuure. Kuid arvan, et suudame meie ees seisvaid suuri väljakutseid -- kliima, elurikkus, tehnoloogilised muutused, võitlus ebavõrdsusega, see üleilmne ebakindlus -- lahendada vaid koos tegutsedes ja ära leppides.»

Macron ähvardas blokeerida EL-i kaubandusleppe Lõuna-Ameerika kaubandusbloki Mercosuriga. Temaga on ühes nurgas Iirimaa.

Saksa kantsler Angela Merkel on aga muud meelt. Tema kantselei ütles laupäeval, et Mercosuriga sõlmitud leppe blokeerimine ei vähenda Brasiilias, Mercosuri ühes liikmesriigis lõõmavaid metsatulekahjusid. Samas toetas Merkel Macroni ettepanekut arutada eelseisval tippkohtumisel ka Brasiilia vihmametsade põlenguid.

Eelmine aasta toimus tippkohtumine Kanadas Charlevoix's. Trump lahkus sealt enne lõppu ning ütles tagasiteel lahti ka kohtumise lõppavaldusest.

Macron ütles, et sel aastal ühist lõppavaldust ei tule.

Diplomaatide sõnul võib Macron avaldada oma kokkuvõtte istungil toimunud aruteludest.

Ootuste madalal hoidmine pole G7 jaoks midagi uut, kuid sel aastal näib, et sellega tahetakse vaid vältida diplomaatilist katastroofi, päästa mis päästa annab ning näidata valijatele, et nende liidritel on roll maailma areenil.

Üks riike koondavatest jõududest võib olla majanduslanguse võimalus. Eriti võivad selle tõstatada liidrid nagu Trump, kes hakkavad järgmisel aastal uut ametiaega püüdma.

Vaatlejad hoiavad kiivalt silma peal ka Trumpi ja Briti peaministri Boris Johnsoni dünaamikal. Mõlemad naudivad enda külvatud ennustamatust. Johnsonil lasub ka tohutu surve viia Ühendkuningriik EL-ist välja ning paljud peavad seepärast tema suhet USA-ga võtmetähtsaks.