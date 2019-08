KCNA: Kim jälgis "supersuure raketiheitja" katselaskmisi

Lõuna-Korea teatas eile, et Põhja-Korea tulistas välja kaks ballistilist lühimaaraketti, kuid Põhja meedia väitel testiti hoopis uut võimsat raketiheitjat.

Riiklik uudisteagentuuri KCNA teatel ütles Kim, et uus süsteem on «suur relv», ning avaldas tänu teadlastele, kes selle välja töötasid ja ehitasid.

«Katselaskmine tõestas, et süsteemi kõik taktikalised ja tehnoloogilised spetsifikatsioonid saavutasid korrektselt seatud näitajad,» kuulutas KCNA.

Kim lisas, et Põhja-Koreal on vaja kiirendada relvastuse arendamist, et resoluutselt seista vastu sõjalistele ohtudele ja vaenulike jõudude survele.