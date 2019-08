Ka Turu-uuringute küsitlus annab kindla juhtkoha Reformierakonnale

Alates augustist muutis Turu-uuringute AS küsitlusmetoodikat. Kui varem küsitles uuringufirma inimesi vaid näost-näkku nende kodudes, siis nüüd on koondtulemuses kombineeritud näost-näkku küsitlust ja veebiküsitlust. Nagu näitasid viimased Euroopa Parlamendi valimiste tulemused, andis kahe küsitluse kombineerimine ka täpsema tulemuse, kirjutab ERR-i uudisteportaal .

Kahe küsitluse koondtulemus näitas, et kõige populaarsem partei on endiselt Reformierakond, keda toetas augustis 34 protsenti vastanutest. Kuivõrd juulis Turu-uuringute AS erakondade toetusküsitlust läbi ei viinud, on viimane võrdlus juunikuust, kui suurima opositsioonipartei toetus oli 32 protsenti. Riigikogu valimistel märtsis oli Reformierakonna toetus 28,9 protsenti.