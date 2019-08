Süüria laagris on endiselt sadu pühasõdalaste Euroopa päritolu lapsi

Laste kodumaale naasmine on väga vaevaline eriti siis, kui üks nende vanematest on elus. Ükski Euroopa riik ei soovi võtta tagasi võimalikku julgeolekuohtu kujutavaid inimesi. Samuti ei soovi Al-Holi laagrit valvavad kurdid eraldada lapsi vanematest.

Euroopa riikidest on Islamiriigi lapsi siiski tagasi võtnud Põhja-Makedoonia, Prantsusmaa, Saksamaa, Belgia, Holland, Prantsusmaa ja Rootsi. Prantsusmaale on naasnud alla saja, Belgiasse 30 ja Saksmaale paarkümmend last.