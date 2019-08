Siseministeerium rendib automatiseeritud piirikontrolli väravaid

Raamlepingu eesmärk on rentida väravaid, osta nende paigaldus ja hooldus kuni seitsmeks aastaks. Lepingu maksimaalne maksumus on kuni 5 miljonit eurot.

«Esmane tellimus esitatakse tulevasele raamlepingu partnerile pärast lepingu sõlmimist ning selleks on 16 automatiseeritud värava paigaldus ja hooldus kuni 2022. aasta lõpuni,» selgitas SMITi identiteediteenuste osakonna programmijuht Rein Süld.

Ta lisas, et esmase tellimuse eeldatav maksumus on turu-uuringust lähtuvalt 1,4 miljonit eurot, lõplik hind selgub aga pärast piiratud hankemenetluse läbiviimist. Hiljem on võimalik juurde hankida raamlepingu alusel uusi väravaid ja moderniseerida olemasolevaid.