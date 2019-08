Malmös said tulistamises viga naine ja laps

Kolm inimest on toimetatud haiglasse, nende hulgas ka naine ja laps, seoses Malmö Ribersborgis toimunud tulistamisega.

Politsei sai teate tulistamisest populaarse Via Napoli restorani juures enne kella 10 ning kohapeale saabusid politsei ja kiirabi.

Kvällsposteni andmetel väitsid mitmed tunnistajad, et naine ja laps viidi peale tulistamist haiglasse.

«Ma saan kinnitada, et üks inimene on kuuliga pihta saanud. Võib olla ka teine inimene, kes on teisel viisil viga saanud», ütles Calle Persson Malmö politseist.