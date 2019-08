Suurbritannia lubas Amazonase vihmametsade taastamiseks 10 miljonit naela

Prantsuse president Emmanuel Macron ütles pühapäeval, et tippkohtumisel osalejad leppisid kokku aidata põlengutes kannatanud riike nii kiiresti kui võimalik.

«Nädalal, mil oleme kõik õudusega vaadanud, kuidas Amazonase vihmamets meie silme all põleb, ei saa me sulgeda silmi kahju ees, mida me looduskeskkonnale tekitame,» ütles Johnson.