Trump: G7 on Iraani tuumaküsimuses ühtne

«Ühtsus on suur,» kinnitas Trump pressikonverentsil. «Oleme jõudnud enam-vähem otsusele,» lisas president, selgitades, et see tähendab Iraani tuumavaba staatust.

Trumpi kõrval seisnud Saksa kantsler Angela Merkel lisas, et kõnelused selle saavutamiseks «edenevad aeglaselt».

Esmaspäeva hommikul ütles Trump, et tal on veel «liiga vara» kohtuda Biarritzi saabunud Iraani välisministriga. USA president lisas, et Washington ei taha Iraanis režiimivahetust, vaid soovib piirata riigi tuumaambitsioone.

Iraani välisministri Mohammad Javad Zarifi kutsus Biarritzi Prantsuse president Emmanuel Macron, kes on juhtinud püüdeid vähendada pingeid Iraani ja USA vahel. Iraani välisminister kohtus Biarritzis Macroni, Prantsuse välisministri Jean-Yves Le Driani ja teiste Euroopa riikide ametnikega.

«Ma teadsin kõigest, mida ta (Macron) tegi ja ma kiitsin kõik heaks,» lausus USA riigipea, lisades, et Prantsuse president palus Zarifi tippkohtumisele kutsumisele tema heakskiitu.

Trump kinnitas, et Washington on huvitatud vaid Iraani tuumaambitsioonide piiramisest, ehkki USA valitsusametnikud on korduvalt öelnud, et Teheran peab lõpetama ka ballistiliste rakettide väljatöötamise, väliskonfliktides osalemise, sekkumise teiste riikide siseasjadesse ja hakkama käituma normaalse riigina.

«Me ei soovi režiimivahetust. Te võite vaadata, kuidas see teistes kohtades välja on kukkunud,» lausus Ühendriikide president. «See, mida me tahame, on väga lihtne...tuumavabadus».