Venemaal leiti plahvatuse järel proovidest radioaktiivseid isotoope

Piirkonna jaamad seirasid kiirgusolukorda Arhangelski oblastis 8.-23. augustini pärast Valgel merel kaitseministeeriumi katseplatvormil aset leidnud plahvatust. Praeguseks on kiirgus langenud tavalisele tasemele ja kõnealused isotoobid lagunenud, edastas seireamet.

Sõltumatu uudisteportaali AtomInfo.ru toimetaja Aleksandr Uvarov ütles, et isotoobid ei kujuta endast elanikkonnale ohtu.

8. augustil teatas Vene kaitseministeerium inimohvritega õnnetusest Njonoksa katsepolügoonil, kus katsetati tuumakütusega raketti ning ümbruskonnas suurenes ajutiselt radiatsioonitase, mis langes pärast tõusu 2,5 tunni jooksul tavatasemele. Plahvatuses sai surma viis teadlast, kuid Vene võimud ei tunnistanud mitu päeva, et plahvatusega oli seotud tuumamaterjal. Lisaks hukkus kaks kaitseministeeriumi eksperti.

Vene tuumaagentuur Rosatom teatas, et õnnetuses hukkunud spetsialistid töötasid välja «uusi relvi ja raketi isotoopset energiaallikat».

Norra tuumaohutusamet teatas, et tuvastas plahvatuse järel Venemaaga piirneval alal väikeses koguses radioaktiivse joodi osakesi, kuid ei osanud öelda, kas need olid seotud õnnetusega.

Vene võimud on kinnitanud, et vigastatuid ravinud arsti lihaskoes on leitud jälgi radioaktiivsest tseesiumi isotoobist caesium-137, kuid eitavad selle seotust õnnetusega.