Macron taunis Bolsonaro «erakordselt jämedaid» solvanguid

«Ta esines äärmiselt jämedate märkustega minu abikaasa kohta,» ütles Macron pressikonverentsil, kui talt paluti kommentaari Brasiilia riigipea avalduste kohta. «Mida ma oskan öelda? See on kurb. Nii tema enda kui ka brasiillaste jaoks.»

Brasiilia presidendi toetaja vihjas ilmselt Brigitte Macroni vanusele. 66-aastane Macron on Michelle Bolsonarost (37) 29 aastat vanem.

Põlengud maailma suurimas vihmametsas Amazonases on jõudnud maailma suurriikide diplomaatia päevakorda, sest Euroopa riigid hakkasid maakera kopsudeks hüütavate metsade päästmiseks nõudma kliimamuutuse skeptikult Bolsonarolt tegusid.

Bolsonaro on tauninud "välissekkumist" ja Prantsuse presidendi "kolonialistlikku mentaliteeti".

Bolsonaro kaitseks on välja astunud paljud Brasiilia poliitikud, kaasa arvatud presidendi poeg Eduardo ning haridusminister Abraham Weintraub.

Eduardo Bolsonaro, kellest saab ilmselt Brasiilia suursaadik USA-s, jagas reedel Twitteris videot kollavestide meeleavaldusest pealkirjaga "Macron on idioot". Tema sõnul oli see "sõnum" Prantsusmaa liidrile.

Viimastel andmetel on Brasiilias sel aastal süttinud juba pea 80 000 metsa- ja maastikupõlengut, mis on suurim arv pärast 2013. aastat. Üle poolte tulekahjudest on puhkenud Amazonase piirkonnas.