Macron: tingimused Trumpi ja Iraani presidendi kohtumiseks on loodud

Macron avaldas Prantsusmaa lõunaosas Biarritzis G7 tippkohtumisel lootust, et kohtumine võiks aset leida lähinädalatel.

«Miski pole kindel, asjad on silmapaistvalt haprad,» sõnas Macron ühisel pressikonverentsil Trumpiga.

Ühendriikide president ütles aga, et on nõus Rouhaniga kohtuma vaid õigetel tingimustel. «Kui tingimused oleksid õiged, nõustuksin sellega kindlasti,» lausus Trump, kes oli varem esmaspäeval öelnud, et G7 riigid on ühtsed soovis, et Iraan ei omandaks tuumarelva.

Vastuseks ajakirjaniku küsimusele, kas Macroni esitatud ajaraamid kohtumisele Rouhaniga on tema hinnangul realistlikud, ütles Trump, et «on küll».

«Ma arvan, et ta tahab kohtuda. Ma arvan, et Iraan tahab selle olukorra joonde ajada,» lausus Ühendriikide riigipea.

Esmaspäeva hommikul ütles Trump, et tal on veel «liiga vara» kohtuda Biarritzi külastanud Iraani välisministri Mohammad Javad Zarifiga. USA president lisas, et Washington ei taha Iraanis režiimivahetust, vaid soovib piirata riigi tuumaambitsioone.

Zarifi kutsus Biarritzi Macron, kes on juhtinud püüdeid vähendada pingeid Iraani ja USA vahel. Iraani välisminister kohtus Biarritzis Macroni, Prantsuse välisministri Jean-Yves Le Driani ja teiste Euroopa riikide ametnikega.

«Ma teadsin kõigest, mida ta (Macron) tegi ja ma kiitsin kõik heaks,» lausus USA riigipea esmaspäeva hommikul, lisades, et Prantsuse president palus Zarifi tippkohtumisele kutsumisele tema heakskiitu.

Trump kinnitas, et Washington on huvitatud vaid Iraani tuumaambitsioonide piiramisest, ehkki USA valitsusametnikud on korduvalt öelnud, et Teheran peab lõpetama ka ballistiliste rakettide väljatöötamise, väliskonfliktides osalemise, sekkumise teiste riikide siseasjadesse ja hakkama käituma normaalse riigina.

«Me ei soovi režiimivahetust. Te võite vaadata, kuidas see teistes kohtades välja on kukkunud,» lausus Ühendriikide president. «See, mida me tahame, on väga lihtne...tuumavabadus».

Põlisvaenlased USA ja Iraan on piike murdnud sestsaadik, kui Trump viis mullu Ühendriigid ühepoolselt välja 2015. aasta ajaloolisest tuumaleppest, mis leevendas sanktsioone Teheranile vastutasuks tuumaprogrammi piiramisele.

G7 tippkohtumise eel pidas Macron Zarifiga läbirääkimisi Pariisis. Presidendi eesmärk on tuua Teheran ja Washington tagasi läbirääkimistelaua taha.

Euroopa valitsused on kritiseerinud Trumpi «maksimaalse surve poliitikat» Teheranile läbi karmide sanktsioonide, milles nähakse ka riski konflikti süttimiseks Lähis-Idas.

Macron on ärgitanud USA administratsiooni pakkuma Iraanile teatud kergendust, peatades näiteks sanktsioonid naftamüügile Hiinasse ja Indiasse.

«Et alustada sellist lähenemist, on meil vaja, et president Trump nõustuks mõttega vajadusest teha paus (»maksimaalse surve« poliitikas),» lausus varem sel nädalal ajakirjanikele Prantsuse diplomaat.