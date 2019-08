Brasiilias on Amazonases puhkenud sajad uued tulekahjud

INPE andmeil on sel aastal Brasiilias puhkenud 80 626 metsatulekahju, neist üle pooled Amazonases. Viimati oli põlengute arv nii suur 2013. aastal. Ekspertide sõnul on tänavu probleemi ägestanud kuivaperioodil laienev metsade hävitamine viljapõldudeks ning karjamaadeks.

Sõjaväelt on kustutustöödeks abi palunud seitse Brasiilia osariiki. Valitsus on eraldanud tulekahjude kustutamiseks Amazonases rohkem kui 43 000 sõjaväelast, kuid pole selge, kui paljud neist on juba jõudnud leeke kustutama.