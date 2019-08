Iisraeli ametnikud on mures võimalike USA-Iraani tuumakõneluste pärast

Iraani vastu suunatud USA survekampaania on Trumpi ja Iisraeli praeguse peaministri Benjamin Netanyahu valitsuse koostöö nurgakivi. Netanyahu pidas Trumpi otsust Iraani tuumaleppest lahkuda oma välispoliitika põhisaavutuseks. Trumpi «maksimaalse surve» kampaania lõdvendamine võib luua pingeid Iisraeliga, kirjutab Axios.

Iisraeli ametnikest allikate sõnul on Iisraeli julgeolekukabinet hiljuti arutanud USA ja Iraani võimalikke kõnelusi mitu korda.

Iisraeli valitsus muretseb, et Trumpi ja Iraani presidendi Hassan Rouhani tippkohtumine võib toimuda peatselt. Nad pelgavad USA ja Põhja-Korea tuumakõnelustele sarnanevat dünaamikat, mis võtaks Iraani režiimilt surve maha.

«Me pole USA ja Iraani kõnelustest üldse huvitatud, kuid meie võime selles küsimuses Trumpi mõjutada või talle vastu seista on üsna piiratud,» ütles üks Iisraeli valitsusminister.

«Meil oli õnne, et iraanlased olid seni lükanud tagasi kõik Trumpi kõnelusteettepanekud,» lisas Iraani-suunalise poliitikaloomega seotud kõrge Iisraeli ametnik.

Valmidust kohtumiseks on kinnitanud nii Trump kui Rouhani. Üks võimalikest kohtumispaikadest on septembris New Yorgis toimuv ÜRO Peaassamblee.