Macron ärgitab Euroopat mõtlema ümber oma suhteid Venemaaga

Macron ei öelnud täna, kas ta tahab tühistada Venemaale Krimmi annekteerimise eest kehtestatud sanktsioonid. Samas ütles ta, et uued sanktsioonid «pole meie huvides».

Tema sõnul on «aeg mõelda meie suhted Venemaaga ümber». Selle sisu ta ei avanud.

Macron hoiatas suures diplomaatiakõnes, et Venemaa kaugemale tõukamine on «suur strateegiline viga».

Tema hinnangul aitasid Euroopa «nõrkused ja vead» ajada Venemaa niikaugele, et see tugevdab oma liitu Hiinaga ning üritab puhuda uut elu sisse oma mõjuvõimule Süürias, Liibüas ja Aafrikas.

USA kaubanduspoliitika ebakindluse taustal ütles Macron, et turumajandus lähtub liigselt rahast. See on loonud ebavõrdsuse, mis «raputab meie poliitilist korda», rõhutas ta. President ärgitas riike ja firmasid asja «ümber mõtlema», kuid konkreetseid ettepanekuid ei teinud.