Farage kutsus Johnsonit läbi viima leppeta Brexitit

«Võttes arvesse seda, kus me praegu oleme, on leppe puudumine parim lepe,» ütles Farage oma vastse partei enam kui 500 võimalikule parlamendisaadiku kandidaadile.

«Kui sa härra Johnson nõuad lahkumislepet, siis me võitleme sinuga iga viimse kui mandaadi üle,» lisas ta.

Briti poliitikud on Brexiti osas endiselt sügavalt lõhestatud ja ummikseis on viinud spekulatsioonidele, et peagi peetakse erakorralised valimised.