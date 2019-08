Bolton: Trump võib kohtuda Zelenskõiga Varssavis

«Arvestame, et presidendid leiavad võimaluse vestelda Varssavis Teise maailmasõja algusele pühendatud üritustel,» ütles ta Kiievis visiidil viibides.

Nõunik rõhutas, et vaatamata ametliku teate puudumisele peaks kohtumine toimuma.

«Olen Varssavi kohtumise suhtes soodsalt meelestatud. Riigijuhtidel on olnud juba kaks väga sooja vestlust ja neil on taas võimalus rääkida, kuigi ma ei tea, kui pikaks see kohtumine kujuneb, arvestades hõivatust ametlike üritustega,» ütles Bolton.