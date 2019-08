Briti kontingendi ülem: eestlaste sirgjoonelisus mõjub alguses šokeerivalt

Briti üksused on siin teeninud üle kahe aasta. Milliseid õppetunde nad sellelt missioonilt on saanud?

Põhiline õppetund on see, kui tugevasti siin NATOt toetatakse.

Ühendkuningriigi lõimumine Eesti vägedega on nende rohkem kui kahe aasta jooksul kõvasti arenenud. Meil on siin nüüd juba neljas vahetus. Iga rotatsiooniga on saanud selgemaks, kuidas Eesti kaitsevägi tahab, et tegutseksime, kuidas saame nendega paremini lõimuda.