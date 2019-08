Brasiilia on valmis põlengutega võitlemiseks välisabi vastu võtma

«Brasiilia valitsus on president (Jair) Bolsonaro läbi avatud finantstoetuse saamisele organisatsioonidelt ja isegi riikidelt,» lausus Otávio Rêgo Barros ajakirjanikele.

«Põhiline on siin asjaolu, et see raha läheb Brasiiliasse sisenemise järel brasiilia rahva kontrolli alla,» ütles presidendi pressiesindaja.