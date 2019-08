Ekspankur: USA keskpank peaks aitama kaasa Trumpi valimiskaotusele

USA keskpanga harupanga New Yorgi föderaalreservpank endine president Bill Dudley kirjutas Bloombergi arvamusveerus ka, et föderaalreserv ei tohiks aidata intressimäärade langetamisega kaasa Trumpi hoogustuvale kaubandussõjale Hiinaga.

Endise New Yorgi föderaalreservpanga juhi sõnul on võimalik väita, et 2020. aasta presidendivalimiste tulemus jääb keskpanga tegevuspiiridesse, sest Trumpi teine ametiaeg kujutab ohtu maailmamajandusele ning keskpanga poliitilisele sõltumatusele ja poliitikamandaadile.