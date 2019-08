Palestiina kadumine USA välisministeeriumi lehelt tõi kaasa kriitika

USA presidendi Donald Trumpi valitsusesse jäiselt suhtuva Palestiina omavalitsuse juhtkond suhtub umbusuga võimalusse, et Palestiina omavalitsuse eemaldamine välisministeeriumi veebilehelt võiks olla tahtmatu.

Palestiina valitsuskabinet teatas esmaspäeval pärast peaminister Mohammad Shtayyeh' juhitud istungit, et samm «kinnitab Ameerika kallutatust Iisraeli poole».

Palestiina võimude sõnul ei saa see käik «tühistada palestiinlaste õigusi, mida maailma riigid on ühehäälselt tunnustanud».

Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) peasekretär ja veteranläbirääkija Saeb Erekat ütles, et sellel sammul ei ole midagi pistmist USA riiklike huvidega. «See on Iisraeli asunike nõukogu päevakorra edendamine.»

«Palestiinlased ei kao kuhugi. USA huvides on nendega läbi käia. Iisrael teeb Palestiina omavalitsusega erinevatel viisidel jätkuvalt koostööd,» kirjutas ta Twitteris.

Võimuletulekust saadik on Trump näidanud end kõige Iisraeli-meelsema presidendina USA ajaloos, murdes kaua kestnud rahvusvahelise konsensuse ja tunnustades Jeruusalemma Iisraeli pealinnana. Samuti tunnustas president Iisraeli suveräänsust Golani kõrgendike üle.

USA president on kärpinud Palestiina pagulasameti (UNRWA) rahastamist ning vähendanud muud abi palestiinlastele.

Palestiina liidrid on katkestanud pärast Trumpi Jeruusalemma-otsust USA valitsusega igasugused sidemed ja on teatanud, et ei pea Ühendriike enam erapooletuks rahuvahendajaks.