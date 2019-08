Norstati uuring annab teise koha Keskerakonnale

Norstat Eesti AS-i värskete tulemuste põhjal püsib ülekaaluka liidrina Reformierakond 35,7 protsendiga, kelle toetus nädalaga märkimisväärselt muutunud ei ole. Teisel kohal on Keskerakond 21,5 protsendiga, kes on pärast juuli algusest augusti alguseni kestnud toetuse langust suutnud seda kolmandat nädalat vähehaaval kasvatada. Näiteks oli peaministripartei toetus veel augusti alguses madalseisus ehk 17,8 protsendi pea.

Kolmandal kohal jätkab Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 15,4 protsendiga, kelle toetus on selle aasta madalaimal tasemel. See tähendab, et Keskerakonnast jäädakse maha 6,1 protsendiga ning märtsis toimunud valimiste järel pole see vahe varem nii suur olnud.

Neljandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik Erakond, keda toetab 9,6 protsenti ning viiendal kohal Isamaa, keda toetab 7,8 protsenti küsitletutest. Opositsioonierakondade toetus on kokku 45,3 ning koalitsioonierakondade toetus 44,7 protsenti.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9 protsenti.