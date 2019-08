Ekspertide lahendus Brexitile kogub populaarsust

Kolmeliikmeline ekspertide tiim on loonud plaani asendada lahkumisleppes olev Põhja-Iirimaa kaitsemeede uue lahendusega, lootuses taaselustada seiskunud Brexiti-kõnelusi. Just kaitsemeetme olemasolu lahkumisleppes on seni takistanud selle heakskiitu Briti parlamendis.

Jonathan Faull, endine Briti juhtivametnik Euroopa Komisjonis ning õigusteadlased Joseph Weiler ja Daniel Sarmiento peavad enda lahendust sobivaks mõlemale osapoolele.

Ettepanek säilitab samaaegselt Euroopa Liidu ühisturu ja Ühendkuningriigi territooriumi terviklikkuse ega too kaasa erisust Iirimaa ja teiste Euroopa Liidu riikide ning Põhja-Iirimaa ja ülejäänud Ühendkuningriigi vahel. Samuti võimaldab uus lahendus Ühendkuningriigil ellu viia iseseisvat kaubanduspoliitikat, ütles töögrupp Politicole.

Ettepaneku järgi jääb mõlemale poolele vabadus omada erinevaid regulatsiooni- ja tollisüsteeme, kuid nii Iirimaa kui ka Ühendkuningriik oleksid kohustatud karistama kriminaalselt neid, kes ekspordivad teadlikult üle Iirimaa piiri kaupa, mis on regulatsioonidega vastuolus.

Vältimaks tollipunktide tekitamist piirile, pakuvad nad välja «Euroopa Liidu kaubanduskeskuste» võrgustiku loomist Ühendkuningriigis ja Iirimaal, mis ei asuks piiri vahetus läheduses. Kõik ekspordiks mõeldud kaubad läbiksid neid keskusi, kus siis toodetele tollimaksud lisataks.

Grupi sõnul loodi ettepanek vastuseks üha suurenevale tõenäosusele, et Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust leppeta. Peaminister Boris Johnson on seadnud Brexiti tähtajaks 31. oktoobri, olenemata sellest, kas lepe selleks ajaks saavutatakse.

«Leppeta lahkumise tõenäosus on muutunud hirmuäratavalt reaalseks, seega tundsime, et peame tegutsema,» ütles kolmik e-kirjas Politicole. Nende sõnul pakuvad nad väljastpoolt vaadet, mis ei ole senise arutelu argumentatsiooni kinnistunud.

Küsimusele, kas plaani on jagatud juba Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi valitsusega, kolmik otse ei vastanud ega jaganud ka arutelude sisu, kuid nad väitsid siiski, et plaani vastu on näidatud üles «märkmisväärset huvi».

Ühendkuningriigi ametniku sõnul on nad ettepanekuga kursis, kuid see ei ole seni veel alternatiivina aruteluks tulnud.

Põhja-Iirimaa kaitsemeetme probleem

Põhja-Iirimaa kaitsemeede, mis on senises lahkumisleppes sees, on Briti parlamendis äärmiselt ebapopulaarne, sest välistab Ühendkuningriigi lahkumise Euroopa Liidust, enne kui Põhja-Iirimaa piiriküsimus on saanud lahenduse. Seni on ettepanek kolmel korral maha hääletatud.

Johnson on nõudnud kaitsemeetme eemaldamist lahkumisleppest, ähvardades vastasel juhul leppeta lahkuda. Euroopa Liidu juhid on aga seni keeldunud kaitsemeetme eemaldamisest leppest, seda kinnitas ka Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk.

Grupi sõnul võimaldab uus ettepanek eemaldada tülikoha lahkumisleppest, rahuldades samal ajal ka Euroopa Liidu huvisid. «Meie ettepaneku eelis on see, et see tekitab õiguste ja kohustuste võrdsuse mõlemale osapoolele,» ütles kolmik. Nende sõnul loob uus plaan kummalegi poolele võite, mis teeb koostöö kasulikuks.