Hiinas ordineeriti esimene piiskop alates leppest Vatikaniga

Hiina ametlik kirik Hiina Katoliiklik-Patriootlik Ühendus teatas, et Yao Shun pühitseti Ulanqabi piiskopkonna piiskopiks. Ulanqab asub Sise-Mongoolia autonoomses regioonis. Püha Tooli pressiesindaja Matteo Bruni teatel sai piiskop Antonio Yao Shun ka paavsti õnnistuse.

Hiinas on hinnanguliselt 12 miljonit katoliiklast, kes on jagunenud Hiina Kommunistliku Partei kontrolli all oleva organisatsiooni ning mitteametliku kiriku vahel, mis on truu Vatikanile.

Hiina seadus nõuab, et preestrid ja piiskopid registreeriksid end ja oleksid kooskõlas ametliku kirikuga. Teates lisati, et ordinatsioon «oli esimene, mis viidi läbi vastavalt Püha Tooli ja Hiina Rahvavabariigi ajutise kokkuleppe raamistikule». Eelmise aasta septembris sõlmitud leppe järgi on nüüd nii Pekingil kui ka Vatikanil sõnaõigus piiskoppide ordineerimisel.

Riiklik väljaanne Global Times kirjutas täna, et Hiinas on piiskopidefitsiit ja umbes kolmandikul 98 piiskopkonnast ei ole piiskoppi, seejuures on palju vanemaid vaimulikke erru minemas.

Riigimeedia kirjutas ka, et täna ordineeritakse veel üks piiskop, kuid ametlik kirik seda ei kinnitanud.

Kuigi Hiina ja Vatikani suhted on Hiina katoliku kogukonna kasvades paranenud ja Vatikan on suurendanud jõupingutusi suhteid taastada, püsivad kahe riigi vahel endiselt pinged. Vatikan on Taiwani, mida Hiina peab enda provintsiks, ainuke diplomaatiline liitlane Euroopas.

Juunis ärgitas Vatikan Pekingit mitte hirmutama katoliiklasi, kes on otsustanud jätkata käimist mitteametlikes kirikutes ja keeldunud riigikirikule truuduse vandumisest.