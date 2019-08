Stockholmis tapsid maskidega mehed 18-aastase naise

Expresseni teatel oli eesmärk tappa samas korteris elanud erinevates kuritegudes kahlustatav mees, keda on süüdimõistetud muuhulgas röövimiste, tõsiste vägivallakuritegude ja narkokuritegude eest.

Aftonbladeti info järgi tulistati korterisse vähemalt kaks lasku. Piirkonnas elav inimene ütles Expressenile, et kuulis vähemalt kolme lasku.

Aftonbladeti fotodel paistab, et lasud on tehtud väljaspool kortermaja. Vähemalt 2 lasku on läinud läbi aknaruudu ning kolmas lask tabas maja külge.