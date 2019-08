Putin ja Erdoğan arutasid jäätist süües kaitsekoostöö üle

Venemaa õhuväe toetusel alustas Süüria pealetungi oma riigi põhjaosas, mis on viimane mässuliste käes piirkond, vahendab Reuters. Selle tulemusel on suurenenud kokkupõrked Süüria ja Türgi vägede vahel.

Türgi valitsuse sõnul on Süüria väed ümber piiranud Moreki linna lähistel oleva Türgi sõjalise vaatlusposti. Erdoğan kritiseeris ka Süüria vägede tegusid Putiniga kohtumisel. Tema sõnul ei ole aktsepteeritav, et Süüria väed ründavad terrorismivastase võitluse ettekäändel tsiviilisikuid. Samuti avaldas ta muret, et ka Türgi sõdurid on Süüria vägede rünnaku tõttu ohus.