Johnson tahab parlamendi töö 14. oktoobrini peatada

Peaminister Boris Johnson tahab, et parlament naaseks tööle 14. oktoobril, vahendasid BBC ja Sky News.

BBC kirjutas, et Johnson plaanib kasutada parlamendi töö seiskamiseks kuninganna Elizabeth II kõnet, mis on tavaliselt vaid formaalsus, millega pannakse paika seadusandlik programm. Otsus korraldada kõne 14. oktoobril tehakse täna.

Selle ajastus tähendab, et parlamendile ei jää ilmselt piisavalt aega, et tõkestada Ühendkuningriigi leppeta lahkumist Euroopa Liidust 31. oktoobril.

Šotimaa esimene minister Nicola Sturgeon säutsus: «Näib, et Boris Johnson võib tõesti parlamendi kinni panna, et suruda läbi leppeta Brexit. Kui parlamendisaadikud ei ühine, et teda järgmisel nädalal peatada, läheb tänane päev ÜK demokraatia ajalukku tõeliselt süngena.»