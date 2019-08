Jonestowni elanikud, mõni agaralt, mõni teine pärast pikemat meelitamist, võtsid järjekorda, et saada topsitäis tsüaniidi-lisandiga marjajooki. Esmalt mürgitati 300 last. Kogukonna enesetapule eelnenud hetked võeti linti ja neilt võib kuulda nutvaid lapsi ning sektijuhti inimestele kinnitamas, et elamine on suremisest palju keerulisem.