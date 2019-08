Ravimifirma vea tõttu muutusid 17 Hispaania väikelast karvaseks

Firmasisene viga ravimifirmas Farma-Química Sur tõi kaasa liigse karvakasvu (hypertrichosis) puhangu Hispaanias, mis on seni puudutanud 17 väikelast, ütles Hispaania Terviseamet (AEMPS). Firma oli kogemata müünud tugevat veenilaiendajat, mida kasutatakse juuksekao ravimiseks, ravimina reflukside ja kõrvetiste vastu.

Hypertrichosisist tuntakse kui ka libahundi sündroomi, sest sellega kaasneb ebatavaliselt kiire karvakasv üle kogu keha. Terviseministeeriumi alla kuuluv ravimiamet andis uuest juhtumist teada eile, mis diagnoositi Granada provintsis Andaluusias.

«Mu poja laup, põsed, jalad ja õlad, käed on karvadega kaetud… Tal on täiskasvanud inimese kulmud. See on väga õudne, sest me ei teadnud, mis temaga toimub,» ütles Granadast pärit Angela Selles, kelle pojal Urielil hakkasid karvad vohama, kui ta oli vaid kuuekuune.

Teine ema Granadast, kes oma nime ei soovinud avalikustada, meenutas paaniliselt ühe arsti juurest teise juurde minekut, kui tema kolmekuusel pojal hakkasid esinema sarnased sümptomid. «Me läksime lastearsti juurde, kes ütles, et tegu võib olla geneetilise probleemiga või tuleneda ainevahetusest. Me pidime hakkame külastama spetsialiste, et erinevaid sündroome ja haruldasi haigusi välistada,» ütles ta.

Kui arstid andsid beebide liigse karvakasu juhtumitest Hispaania ravimiohtuse ametile teada, alustas AEMPS uurimist. Amet keskendus refluksidevastaste siirupi uurimisele, mida mõned apteegid olid vanematele müünud. See viis ravimiameti Farma-Química Suri tehaseni Malagas, kuhu saadeti kohale inspektorid.

Segadus pakendamisel

Hispaania Terviseameti sõnul olid Indiast tulnud ravimid korralikud. Probleem tekkis aga siis, kui ravimid jaotati väikesematesse kogustesse, mis seejärel apteekidesse müüdi. Terviseameti sõnul polnud probleemi taga mitte ravimite sassiajamine, vaid pakendite infokirjade erinevus sellest, mille pähe apteegid ravimeid müüsid.

Terviseamet hoiatas ravimifirmat ka eelmisel kuul, juhtides ka siis tähelepanu probleemidele omeprazole'iga. AEMPS-i allikate sõnul suleti tehas eile, sest ettevõte ei suutnud täita «ravimitööstuse ohutustandardeid».

Nüüd on Farm-Química Suril kuus kuud aega, et esitada plaan, kuidas Terviseameti koostatud raportis välja toodud probleeme parandada. Kuus kuud on maksimum aeg, kuid firma võib ka varem plaani esitleda. Kui Terviseameti inspektoritele plaan sobib, siis võib firma jätkata tootmist. Kui ei, siis ei tohi Farm-Química Sur enam ravimeid toota.

Perekonnad, keda ravimiviga puudutas, ütlesid El Paisile, et on toimunust nördinud. «Enne kui arst mind hoiatas, oli mu poeg joonud kaks ja pool pudelit siirupit,» ütles Selles. «Nad tegid lapsega mitmeid teste ja hetkel ei ole tema maks hea seisundis, kuid nad ütlesid, et see pole tõsine ja paraneb aja jooksul,» lisas ta.

«Mu poeg jõi kaks pudelit ravimit ning testide järgi oli kõik korras, kuid peame siiski septembris südamearsti juurde tagasi minema,» ütles teine ema Granadast. Kuigi laste liigne karvkate hakkab ära kukkuma, avaldavad emad kahetsust, et see protsess võtab aega mitu kuud.

Kõik arstid, kellega El Pais ühendust võttis, kinnitasid, et lastega, kes on võtnud sellises koguses juuksekasvu soodustavat ravimit, ei ole varem teaduslikke uuringuid tehtud. Seda juhtumit uuritakse nüüd, mõistmaks paremini terviseriske, mida juustekasvu ravimis olev minoxidil beebides põhjustab.