Politsei otsis läbi Tallinnas ja Pärnus kanepitooteid müüvad poed

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhi Urmet Tambre sõnul näitavad kogutud andmed, et poes müüdavates toodetes võib THC ehk tetrahüdrokannabinooli sisaldus ületada lubatud määra, milleks on 0,2%.

«Kõnealustes poodides müüdavad kanepitooted sisaldavad kauplejate sõnul peamiselt CBD-d ehk kannabidiooli, mis on üks kanepis sisalduvaid toimeaineid. Kanepi toimeainetest on keelatud THC selle psühhotroopse toime tõttu. Meil on alus arvata, et neis poodides müüdavates kanepitoodetes võib THC sisaldus olla lubatust kõrgem ehk üle 0,2%. Läbiotsimisel konfiskeerisime hulga kanepitooted, sealhulgas erinevad kanepitaime osasid, mille saadame kontrolliks ekspertiisi,» ütles Tambre.

Tambre sõnul peab iga ettevõtja olema kursis, milliseid tooteid tema poes müüakse. «Tooteid hankides internetist ja välisriikidest tuleb veenduda, et need on seaduslikud. Vastutus lasub toote käitlejal ehk antud juhul kauplejal,» lisas Tambre. Ta rõhutab, et kanepi kasvatamine narkootilise aine valmistamise eesmärgil on keelatud.