Luik kohtus Ühendkuningriigi uue kaitseministriga

Jüri Luik sõnas kohtumisel, et Ühendkuningriigi panus Eesti piirkonna julgeolekusse on olnud märkimisväärne. «NATO lahingugrupi kohalolek tugevdab oluliselt meie julgeolekut ning kujutab endast heidutust, mida ei saa alahinnata,» ütles Luik.

Ta leidis, et sel suvel läbi viidud Baltic Protector õppus suurendas liitlaste nähtavust Läänemerel. «Balti riigid on kriisi korral haavatavad ja meie jaoks on äärmiselt oluline, et liitlased harjutaksid regulaarselt siin merelise kohaloleku ja olemasolevate üksuste tugevdamist nagu sel sügisel aset leidev õppus Tractable, kus keskendutakse lisaüksuste saabumisele Eestisse,» ütles Luik.