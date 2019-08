Briti peaministri Boris Johnsoni otsus peatada parlamendi töö septembri keskpaigast kuni 14. oktoobrini, millest Brexiti tähtaeg jääb vaid kahe nädala kaugusele, on kriitikute sõnul põhiseaduslik ülekohus. Kui tugev on Johnsoni otsuse õiguslik alus ja kas see teeb ennetähtaegsed parlamendivalimised tõenäolisemaks?