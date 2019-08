Galeriid: Jüri Ratas ja Urmas Reinsalu kohtusid Eestit külastanud Türgi välisministriga

Peaminister Ratas keskendus kohtumisel Eesti ja Türgi suhetele. «Meie heade kahepoolsete suhete nurgakivi on järjest tihenev majanduskoostöö ning sealsed investeeringud on meile väga teretulnud. Näiteks võitis Türgi ettevõte Akinal Grupp mullu meil aasta välisinvestori auhinna. Samuti on lisandunud lennuühendused aidanud kaasa turismi arengule ning parandanud ettevõtjate koostööd. Lisaks teeb meile rõõmu ka see, et türklased tunnevad üha suuremat huvi meie heade ülikoolide vastu, » sõnas Ratas.