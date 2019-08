Salvini hirmutab valijaid Kreeka ja Hispaania muredega

Salvini sotsiaalmeediakontod annavad aimu kahest kinnisideest. Esimene neist on võõramaalaste toime pandud kuritegude taunimine. Teine on väide, et just tema suutis peatada ebaseadusliku sisserände Itaaliasse.

See väide on aga kummaline. Samal ajal kui Salvini uhkeldab oma edusammudega, nimetab ta Itaalia pidevalt ka ohvriks ja räägib, kuidas teiste Euroopa riikidega võrreldes on rändesurve Itaalias palju hullem. «Kuna laev on pärit Hispaaniast, lähevad nad Hispaaniasse» ja «Itaalia ei ole enam Euroopa põgenikelaager» – nii teatas Salvini hiljuti.