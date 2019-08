WHO: neli Euroopa riiki kaotas leetrivaba staatuse

«Leetritesse nakatumise taasesinemine on murettekitav. Kui kõigis kogukondades kõrget immuniseerimise taset ei saavutata ja hoida ei suudeta, kannatavad tarbetult nii lapsed kui täiskasvanud ja mõned traagilisel juhul ka surevad,» hoiatas WHO Euroopa leetrite ja punetiste likvideerimise kontrollkomisjoni esimees Günter Pfaff.

Leetrid on kergesti leviv haigus, mida aga vaktsineerimisega on võimalik täielikult vältida.

WHO on viimastel kuudel väljendanud muret vaktsineerimise madala taseme pärast.

WHO immuniseerimisosakonna juhataja Kate O'Brien rõhutas, et neis maades on riiklik vaktsineerimine väga tõhus ja ulatuslik, need ei ole vaktsineerimise seiskohast nõrgad süsteemid.