Venemaa opositsioonipoliitik langes Moskvas rünnaku ohvriks

Juhtunu on jäädvustatud ka videole ning Sobol lisas oma postitusele ka pildid taksost, oma jakist ja poisist, kes teda filmis. Sobol lisab Twitteris, et poisi puhul on tegemist Jevgeni Prigožini pooldajaga – kõnealune Progožin ise on aga tuntud kui Putini kokk, keda seostatakse 2016. aastal Soboli abikaasale tehtud tapmiskatsega.