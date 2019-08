Ukraina parlament kinnitas Oleksi Gontšaruki peaministriks

Avalikkus noort advokaati eriti ei tunne ning ta on andnud mõned üksikud intervjuud. Allikas presidendi kantseleist ütles uudisteagentuurile AFP, et Gontšaruk eelistab «vaikselt oma tööd teha».

Kõrgest ametnikust allikas, kes on Gontšarukiga koos töötanud, nimetas seda kogemust «mõõdukalt positiivseks». Allika sõnul on Gontšarukil «hästi struktureeritud» nägemus ning ta suudab «panna paika prioriteete selliselt, et on ka tulemust».