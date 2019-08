Abielluda ja kohe auto alla jääda? Postimees Juuniori arvustavad lapsed

«Sport on siis uudis, kui keegi eestlane kuskil võidab. Nagu Ott Tänak, teda teab küll igaüks Eestis! Kelli Sildaru ma pole ise näinud, aga tean küll, et ta suusatab midagi,» lisab Keira.

«Aga see tundus mulle ikka täiesti imelik, kuidas saab olla üks hunt Eesti kuulsaim ja teised on lihtsalt hundid. Mis see hunt ise arvaks sellest?» pahandab Õnne.

«Aga mis siis, see hunt on nii nunnu,» sekkub Keira. «Tal on nii armsad silmad. Loomade kohta meeldib mulle alati lugeda. See on palju huvitavam. Ja nad räägivad tegelikult, meie lihtsalt ei saa neist aru.»

«Mulle just kõige rohkem meeldis selle kadunud hundi lugu,» kinnitab Säde (10). «Ja üldse, Postimees Juuniori esimene väljaanne meeldis mulle väga, sest see oli tehtud spetsiaalselt lastele. Enamasti pead ju otsima suurte inimeste lehtedest mingeid omale sobilikke asju taga.»

Tegevus on sama tähtis kui lugemine

Esimese asjana võeti käsile koomiks, ristsõna, nuputamine ja väikeste tegelaste lehte pidi taga otsimine.

«Vaatasime neid tüüpe ja mõtlesime, mis nad tahavad olla. See on uurimuse-oma. Ja see ujumine vist. Ja see niisama lehvitab siin, pole midagi mõtet. Neist on kleepsud ka,» osutab Õnne sinistele sümbolmehikestele.

Koomiksid saavad samuti kriitilise hinnangu. «Oleks võinud naljakam olla,» arvab Keira.

«Jah! Ükski kass ei karda prõksuvaid lehti ja porilompe, seda ma küll ei usu,» nõustub Õnne. «Midagi naljakamat võiks olla! Aga kui sa räägid kellelegi koomiksi nalja edasi, siis mitte keegi ei naera. See on veidike imelik.»

Karel aga teatab, et koomiks on tema suur lemmik, see peab tingimata lehes olema!

Putukate otsimine pakkus pikaks ajaks tegevust, mõni leidis, et ülesanne oleks võinud lihtsam olla, teine vastupidi, et veelgi raskem. «Ma loodan, et järgmine kord saab veel neid otsida, see oli nii äge!» rõõmustab Keira.

«Ainuke asi, mis mulle ei meeldinud, on see, et neid väga-väga pisikesi kolle oli megaraske otsida. Ma ise leidsin neid neli tükki,» arvustab Säde.

Lapsed saavad lehe loomises ise kaasa lüüa. FOTO: Postimees Juunior

Majandust ja muusikat

Selge see, et suurel inimestel pole erilist mõtet teha asja lastele nende endi arvamust küsimata. Mida lapsed oma lehest edaspidi lugeda tahaksid?